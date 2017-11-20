Москва, 20 ноября, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер предрек президенту России отставку, об этом 20 ноября он сообщил на своей странице в Twitter.

Metapop.com Мошенник

По словам Браудера, вероятность того, что в России случится «майдан» составляет 10%. Вероятность дворцового переворота составляет 20%.

Но наиболее вероятный сценарий, по версии предпринимателя, является сценарий, аналогичный произошедшему в Зимбабве. Вероятность такого поворота событий Браудер оценивает в 70%.

Таким образом, разыскиваемый Россией за мошенничества в особо крупных размерах авантюрист, не оставляет Путину ни одного процента на иной исход событий.

«Я думаю, сегодня Путину не очень комфортно», — резюмирует глава фонда Hermitage Capital.

Напомним, Уильям Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы. Он виновен в уклонении от уплаты налогов, а также в мошенничестве. Как отмечают эксперты, махинации Браудера привели к дефолту в России в 1998 году.