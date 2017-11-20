Москва, 20 ноября, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Бывший владелец Черкизовского рынка, бизнесмен Тельман Исмаилов 19 ноября в эфире телеканал «Россия-1» заявил о своей непричастности к преступлениям, в которых его обвиняет российское правосудие.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Не ясно, где сегодня находится бизнесмен, однако он настаивает на своей полной невиновности.

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«Сегодня моим внукам говорят, что твой дед убийца. Кому это понравится? Я не совершал за свою жизнь ни одного преступления», — заявил Исмаилов.

Ранее бизнесмен был заочно арестован Басманным районным судом Москвы по делу о двойном убийстве, однако обвинения эти он отвергает.

«Я настаиваю на своей непричастности и смогу это доказать», — сообщил Исмаилов.

Напомним, Исмаилову, по сообщениям СМИ, предъявлены обвинения по п. «а», «ж», «д» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК России («Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц»). В случае, если будет доказана его вина, бывшему хозяину Черкизовского рынка грозит пожизненное лишение свободы.

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