Вашингтон, 20 ноября, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Вооруженным силам США, находящимся в Японии, запрещено употреблять алкоголь, сообщает 20 ноября Agence France-Presse.

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Причиной подобного решения стал инцидент, произошедший на острове Окинава. Находясь в состоянии алкогольного опьянения американский военнослужащий сел за руль и стал причиной автокатастрофы, в которой погиб человек.

Тест на алкоголь показал, что в крови 21-летнего американского военнослужащего находилось спиртного в три раза выше нормы. Он был арестован за опасное вождение, приведшее к смерти человека.

Ситуация осложняется тем фактом, что на острове сильны антиамериканские настроения, многие граждане выступают против расположенной здесь военной базы.

После инцидента всем военнослужащим США, находящимся в Японии запрещено употреблять алкоголь, а также свободно перемещаться по территории острова, за исключением места несения службы и места проживания.

Напомним, Соединенные Штаты имеют несколько военных баз на территории Японии, общее количество военнослужащих доходит до 47 тыс. человек.