Хараре, 20 ноября, 2017, 07:36 — ИА Регнум. 93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе, который 19 ноября во время прямого телеобращения к народу не стал объявлять о своей отставке, подвел всю страну. Об этом, как передает телерадиокомпания ВВС, сообщил лидер зимбабвийской оппозиции Морган Цвангираи.

Роберт Мугабе

«Я просто ошарашен, — сказал Цвангираи. — И не только я, то же самое чувствует вся страна. Он играет в какие-то игры. Он подвел всю страну».

Ранее президент Зимбабве, который занимает свой пост 37 лет, заявил, что не планирует уходить в отставку. Кроме того, Мугабе добавил, что он намерен председательствовать на конгрессе правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт», который состоится в декабре 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственный переворот в Зимбабве произошел в ночь с 14 на 15 ноября. Военные вывели на улицы столицы танки и за считаные часы захватили государственное телевидение и правительственный квартал.

Глава государства Мугабе был взят под стражу, а его жена и соратник Грейс Мугабе покинула страну.

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