Симферополь, 20 ноября, 2017, 07:30 — ИА Регнум. В Крыму 20 и сутки 21 ноября из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

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«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 20 ноября и сутки 21 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, в горах со снегом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также возможно усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра до 20−25 м/с.

В связи с ухудшением погоды существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями участков, нарушением работы ливневых систем, обрывов линий электропередач и связи, а также нарушениями в системе ЖКХ и обрушением слабоукрепленных и ветхих строений.

Кроме этого, на дорогах существует угроза происшествий, связанных с образованием заторов в результате ДТП и осложненными условиями для движения транспорта, особенно на затяжных спусках и опасных поворотах в пониженных участках местности.

Спасатели напоминают, что в ближайшие дни необходимо по возможности отказаться от походов в горы и выхода в море, во время сильного ветра держаться подальше от ветхих строений и старых деревьев, слабоукрепленных конструкций и рекламных щитов.

«При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе», — добавили в ведомстве.

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