«Любовь Орлова» или SS Monte Carlo — в США найдены обломки корабля
Лондон, 20 ноября, 2017, 07:30 — ИА Регнум. На одном из калифорнийских пляжей обнаружен остов неизвестного судна длиной около 90 метров, некоторые западные СМИ поспешили определить в найденном корабле советский круизный лайнер «Любовь Орлова», пропавший в 2013 году во время буксировки на утилизацию, 19 ноября сообщает британское издание The Sun.
Детальное изучение корпуса, впрочем, заставляет сделать иные выводы, так как найденный остов изготовлен с применением бетона, в то время как корпус построенного в Югославии по заказу СССР в 1976 году лайнера «Любовь Орлова» преимущественно стальной.
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Сообщается, что судно, задержанное в 2010 году в Канаде за долги, было отправлено в 2013 году в Доминиканскую Республику на утилизацию. Однако в пути во время шторма лопнул буксир, и судно отправилось в самостоятельный дрейф по водам Атлантического океана.
В действительности же, найденный объект, скорее всего, является затонувшим танкером SS Monte Carlo, с 1932 по 1937 год выполнявшим роль плавучего казино, чьи стенки были забетонированы для улучшения устойчивости. Судно было крупнейшим игровым кораблем, работающим у береговой линии в Калифорнии.
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В 1937 году судно сорвало с якорей и выбросило на мель у калифорнийского пляжа. Напомним, в августе ИА REGNUM писало, что в лимане реки Амур в Хабаровском крае затонула баржа без экипажа. Баржа на буксире транспортировала уголь вахтовикам в поселок Унчи Охотского района.
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