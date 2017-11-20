Лондон, 20 ноября, 2017, 07:30 — ИА Регнум. На одном из калифорнийских пляжей обнаружен остов неизвестного судна длиной около 90 метров, некоторые западные СМИ поспешили определить в найденном корабле советский круизный лайнер «Любовь Орлова», пропавший в 2013 году во время буксировки на утилизацию, 19 ноября сообщает британское издание The Sun.

Cultofweird.com SS Monte Carlo

Детальное изучение корпуса, впрочем, заставляет сделать иные выводы, так как найденный остов изготовлен с применением бетона, в то время как корпус построенного в Югославии по заказу СССР в 1976 году лайнера «Любовь Орлова» преимущественно стальной.

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Сообщается, что судно, задержанное в 2010 году в Канаде за долги, было отправлено в 2013 году в Доминиканскую Республику на утилизацию. Однако в пути во время шторма лопнул буксир, и судно отправилось в самостоятельный дрейф по водам Атлантического океана.

В действительности же, найденный объект, скорее всего, является затонувшим танкером SS Monte Carlo, с 1932 по 1937 год выполнявшим роль плавучего казино, чьи стенки были забетонированы для улучшения устойчивости. Судно было крупнейшим игровым кораблем, работающим у береговой линии в Калифорнии.

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В 1937 году судно сорвало с якорей и выбросило на мель у калифорнийского пляжа. Напомним, в августе ИА REGNUM писало, что в лимане реки Амур в Хабаровском крае затонула баржа без экипажа. Баржа на буксире транспортировала уголь вахтовикам в поселок Унчи Охотского района.

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