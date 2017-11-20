Вашингтон, 20 ноября, 2017, 07:17 — ИА Регнум. Военно-морское силы (ВМС) США направили на поиски пропавшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан» автономные подводные аппараты, которые могут работать на большой глубине в течение долгих часов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Voakorea.com Глубоководный аппарат Bluefin 12D

«ВМС США направили беспилотные подводные аппараты на поиски аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан», которая пропала в Южной Атлантике», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в поисках задействуют аппарат Bluefin 12D (Deep) UUV и три аппарата Iver 580 UUV.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября ВМС Аргентины потеряли связь с дизель-электрической субмариной «Сан-Хуан». Искать подлодку начали вечером 16 ноября, а на следующий день операцию расширили до поисково-спасательной.

На борту подводной лодки находятся более 40 человек. Что именно могло случиться с подлодкой «Сан-Хуан», до сих пор неизвестно.

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