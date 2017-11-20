Москва, 20 ноября, 2017, 07:16 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 17 ноября в плюсе. Рост котировок возобновился на европейской сессии. Их повышение стимулировали две новости, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Первая, министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК стоит продлить сделку по ограничению на добычу нефти на заседании в Вене 30 ноября.

Вторая, канадская энергетическая компания TransCanada Corp закрыла часть трубопроводной системы Keystone из-за утечки нефти.

Согласно последним данным Baker Hughes, за неделю с 11 ноября по 17 ноября количество нефтяных буровых установок в США не изменилось и составило 738 штук. Количество установок по добыче газа выросло на восемь единиц, до 177 штук.

Сегодня, 20 ноября, баррель Brent стоит $62,58. Отскок цены от зоны поддержки $61,06 — $61,19 усилил бычьи настроения. Для возобновления нефтяного ралли покупателям необходимо поднять цену выше $63,15.

Учитывая, что сегодня понедельник и скудный новостной фон, торги по Brent могут в течение дня пройти в районе $62,40 до вторника (21 ноября).

Напомним, 17 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,21%, до $61,62 за баррель, WTI — на 2,45%, до $55,35 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в январе 2018 года на СПбМТСБ составляет $59,69 за баррель.

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