Улан-Удэ, 20 ноября, 2017, 07:18 — ИА Регнум. В Бурятии продолжается борьба за должности министров. Планируется, что уже до конца ноября текущего года в регионе появятся новые главы минтуризма, минэкономики, минздрава, минкультуры и минспорта.

Уильям Хогарт. Выборы в парламент. Триумф депутатов. 1754-1755

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, по итогам конкурсных процедур на должность министра спорта и молодежной политики Бурятии претендуют представитель Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Вячеслав Дамдинцурунов, зампредседателя комитета по социальной и молодежной политике администрации Улан-Удэ Эрдэни Дымчиков и директор Бурятского республиканского индустриального техникума Анатолий Белоусов.

На пост министра культуры Бурятии претендуют четыре кандидата: руководитель колледжа искусств им. П. И. Чайковского Баир Турбянов, директор издательского дома «Буряад унэн» Баир Балданов, генеральный директор ООО «Информполис» Соёлма Дагаева и председатель комитета по культуре администрации Улан-Удэ Ирина Ковалёва.

За должность министра туризма продолжают бороться зампредседателя комитета экономического развития и туризма города Улан-Удэ Мария Бадмацыренова, индивидуальный предприниматель Евгений Нечаев и руководитель туристического агентства «Гэсэр-Тур» Гэсэр Доржиев.

Министром экономики может стать один из пятерых кандидатов. Борьбу за министерское кресло продолжают директор операционного офиса «Росбанка» в Бурятии Александр Бардалеев, вице-президент московского «Алеф-банка» Антон Виноградов, и. о. министра экономики Бурятии Тимур Будаев, начальник контрактной службы ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени В. В. Ангапова» Сергей Васильев, глава Хоринского района Юрий Ширабдоржиев.

И, наконец, на должность министра здравоохранения претендуют директор ФОМС Бурятии Дамбинима Самбуев, главврач Гусиноозерской центральной районной больницы Виктория Нихланова и главный врач Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко Евгения Лудупова.

«Проведение открытых конкурсов — это, безусловно, прекрасная идея, которая показывает готовность власти к переменам, созданию кадровых лифтов, возможности для перспективных людей проявить себя. И нужно отметить, что в Бурятии нашлось очень много желающих принять участие в конкурсе. Но на деле в Бурятии все оказалось далеко от идеала», — считает кандидат экономических наук, руководитель консалтинговой компании «Макон» Алдар Бадмаев, который в числе других кандидатов претендовал на должность министра экономики.

Он подчеркнул, что конкурс проводился лишь на пять вакантных министерских должностей.

«По сути, все ключевые позиции финансово-экономического блока, от которого зависит очень многое, если не всё, в развитии региона, остались без изменений. И это при том, что именно здесь в республике наблюдались основные провалы в работе, в том числе по программе по Байкалу, промышленности, энергетике, строительству. Многие специалисты вообще сомневаются в том, удастся ли новому главе с такой командой вывести республику, находящуюся на одном из последних мест по стране, из кризиса. За исключением должности министра экономики, все остальные вакансии были из социального блока, который фактически полностью зависит от бюджетной ситуации. Будут трансферты из Центра — будут проекты, не будет денег — ничего не будет», — отметил собеседник ИА REGNUM.

По его словам, в техническом плане «все эксперты отмечают чрезмерную затянутость процедур конкурса на несколько месяцев»:

«Это создало ощущение лихорадочных закулисных интриг, при том, что само тестирование, собеседование проходило крайне быстро (на презентацию участникам давалось всего семь минут) и не создавало условий для полноценной обсуждения тезисов кандидатов. Вся эта скомканность, зажатость членов комиссии создавали впечатление, что все уже решено и осталось лишь оформить заранее заготовленные решения. И результат не заставил себя ждать — в итоговое сито попали явные протеже, но не прошли многие известные и безусловно сильные профессионалы своего дела, из которых теперь впору сформировать теневой кабинет республики. К чему приведет такой «отбор», будущее покажет. А оно не за горами».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 10 сентября выборы главы Бурятии выиграл Алексей Цыденов, являвшийся с февраля текущего года врио руководителя региона. Уже в конце сентября он произвёл первые кадровые перестановки. В частности, были освобождены от занимаемых должностей и. о. министра спорта и молодежной политики Баир Ангуров, и. о. министра культуры Тимур Цыбиков, и. о. министра экономики Зандра Сангадиев, и. о. министра здравоохранения Валерий Кожевников. Кроме того, было объявлено о создании министерства туризма республики.

Новых министров в Бурятии решили выбрать по конкурсу. Конкурсный отбор стартовал в начале октября. Документы от желающих принимали до 23 октября. Всего в комитет госслужбы и кадровой политики кандидаты сдали 118 пакетов документов.

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На первом этапе комиссия рассмотрела представленные кандидатами документы. На втором этапе прошло собеседование. В рамках третьего этапа оставшихся кандидатов ожидает тестирование. Затем комиссия внесёт на рассмотрение Алексею Цыденову не менее двух кандидатур на каждую должность министра.