Москва, 20 ноября, 2017, 07:10 — ИА Регнум. В последний день недели (17 ноября) торги на Мосбирже открылись незначительным ростом по доллару и евро. Укрепление рубля по отношению к иностранным валютам возобновилось на фоне стремительного роста цен на нефть сорта Brent с $61,40 до $62,27, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. При достижении стоимости нефти отметки $62,89 курс доллара снизился до 59,00 руб., курс евро — до 69,62 руб.

ИА REGNUM Рубль

Дополнительным стимулом к закрытию коротких позиций по рублю стало повышение индекса государственных облигаций России (RGBI). Индекс RGBI вырос на 0,13%, до $139,90.

Сырьевой драйвер является ключевым фактором для разворота движения рублёвых пар. Рост нефтяных котировок вызвали заявления Саудовской Аравии о готовности поддержать продление соглашения об ограничении нефтедобычи.

Сегодня, 20 ноября, торги на Мосбирже откроются смешанно. С открытия рубль укрепится к евро и ослабится против американской валюты. На торгах в Азии баррель Brent снизился на 0,23%, до $62,54. К евро рубль подорожает на фоне общего снижения курса евро на рынке Форекс на фоне провала переговоров по формированию правительства в Германии. Канцлер Германии А. Меркель не смогла сформировать коалиционное правительство.

За вторую половину недели рублю удалось отыграть все потери. В связи с этим техническая картина стала меняться в пользу рубля. Сегодня пока рано делать прогнозы, надо посмотреть, где закроются курсы доллара и евро по итогам дня.

Если закрытие дня по доллару будет ниже 59 руб., то до завершения налогового периода про ослабление рубля можно забыть. Если курс доллара восстановится до 59,60 руб., то нужно посмотреть, на каких объемах цена подойдет к этому уровню.

Напомним, 17 ноября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 59 коп. (-1,00%), до 59,08 руб., курс евро — на 59 коп. (-0,85%), до 69,65 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,0 млрд (-14,28%), евро/рубль — 282,1 млн евро (-7,89%).

Читайте также: Рубль оживился вслед за нефтью