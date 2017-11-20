Лондон, 20 ноября, 2017, 05:51 — ИА Регнум. Одним из итогов референдума о выходе Великобритании из состава ЕС стало существенное падение качества жизни домохозяйств. В среднем доход британских семей падает ежегодно на £400, говорится в докладе исследовательского центра Centre for Economic Performance (CEP).

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Brexit негативно повлиял на инфляцию, курс британской валюты, уровень дохода подданных Соединенного Королевства и качество их жизни. Потери каждой семьи в неделю в среднем составляют £7,74, за год набегает сумма £404, отмечают эксперты.

Ростом потребительских цен обусловлены потери работающих британцев в размере £448 от годового дохода. Со дня референдума прошло более года, за этот период курс фунта упал примерно на 10%, а цены на товары выросли. Заметнее всего инфляция в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Больше всего выросли в цене продукты и товары, доля импортной составляющей в которых велика. Это хлеб и крупы, молоко, яйца, чай и кофе, вино, а также мебель, ювелирные украшения и часы.

Как сообщало ИА REGNUM, всеобщее голосование по вопросу выхода Великобритании из Европейского союза состоялось в королевстве 23 июня 2016 года. Большая часть подданных — 51,89% — высказалась за Brexit.

Напомним, 15 ноября британские СМИ сообщили о чрезмерной активности российского сегмента соцсети Twitter в предшествующий голосованию период. За 48 часов было опубликовано 45 тыс. сообщений. Именно они повлияли на итог референдума, утверждают британские эксперты.

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