Ростов-на-Дону, 20 ноября, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Главным событием недели (12−19 ноября) в Ростовской области, безусловно, стал самый короткий рейс в истории. Новый аэропорт «Платов» принял первый самолёт, вылетевший из международного аэропорта Ростова-на-Дону с VIP-персонами на борту. Показательное приземление авиалайнера «Азимут» случилось утром 18 ноября. Как сообщает портал donnews.ru, предварил событие тестовый приём самолёта авиакомпании «Россия» из Москвы.

Donland.ru Аэровокзал

Своим присутствием почтил собравшихся министр транспорта России Максим Соколов. Вместе с ним места на борту заняли губернатор Василий Голубев, бывший глава региона Владимир Чуб, депутаты донского парламента, руководители министерств и ведомств. Так как аэропорт назван в честь легендарного донского атамана Матвея Платова, то гостей провожали и встречали казачьи коллективы. А в самом зале золотыми буквами было выложено высказывание императрицы Екатерины II: «Границы Российского государства проходят по острию казачьих сабель».

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Полёт длился около 15 минут, посадка была мягкой, отметили пассажиры тестового рейса. Следуя многолетней традиции, когда самолёт впервые прилетает в аэропорт, его поливают из пожарных шлангов. Так было и в аэропорту «Платов». Авиалайнер встретили, как и положено, брызгами «шампанского».

"Я убежден, что аэропорт «Платов» — это новая точка роста донской экономики, новая точка роста российской авиации и новый уровень развития отношений с инвесторами, которые складываются на Донской земле», — поделился донской губернатор.

Стоит уточнить, что регулярное авиасообщение с аэропортом «Платов» стартует с полуночи 1 декабря 2017 года. При этом старый аэропорт, располагающийся в черте города-миллионника на проспекте Шолохова, до 1 марта 2018 года закрывать не будут, хотя ранее об этом власти заявляли, отмечая, что переезд из старой аэрогавани в новую займёт всего лишь один день. Также, судя по всему, открытие аэропорта уже произошло, а, значит, президент России Владимир Путин поступившее в июне 2017 года в ходе «Прямой линии с президентом РФ» приглашение не принял.

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Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение от 4 ноября 2017 года. В документе утверждено решение об открытии для полётов нового аэропортового комплекса «Платов», «учитывающего потребности развития региона на десятилетия вперёд». Согласно тексту распоряжения, документ вступает в силу 27 ноября 2017 года, но это не означает, что ровно в этот день будет запущена аэрогавань.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый камень в основание будущего аэропорта был заложен 1 ноября 2014 года неподалёку от станицы Грушевской в Аксайском районе. «Платов» (рабочее название «Южный») расположился в 30 километрах от Ростова-на-Дону. Над проектом трудились немецкая проектная компания AssmannBeraten + Planen и лондонское архитектурное бюро Twelve Architects & Masterplanner. Площадь аэровокзала внушительная — 50 тыс. кв. метров, пропускная способность аэропорта — 1 тыс. 740 пассажиров в час. Установлено девять телетрапов. Благодаря взлётно-посадочной полосе в 3,6 км «Платов» может принимать воздушные суда всех классов.

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Что касается вопроса доставки пассажиров до аэропорта, то обеспечить транспортное сообщение должны 20 новых автобусов вместимостью 16−20 мест. Они будут осуществлять трансфер от главного железнодорожного вокзала и железнодорожной станции «Сельмаш» с интервалом в 20−30 минут. Стоимость поездки обойдется в 65 и 85 рублей в зависимости от места отправления. Схема будет отработана с учётом пожеланий пассажиров.

Добраться до аэропорта можно по дороге от М-4 «Дон» и новой трассе от Северного обхода Ростова-на-Дону. Для владельцев автомобилей предусмотрена стоянка. Парковочное место бесплатно будет предоставлено только инвалидам. Также паркинг подразделён на краткосрочную и долгосрочную стоянки. Бесплатного времени нахождения здесь не предусмотрено. За 30 минут парковки на краткосрочной стоянке придётся заплатить 100 рублей, за 5 часов — 600 рублей. Сутки на долгосрочной стоянке обойдутся в 500 рублей (на парковке премиум-класса — 700 рублей), от 10 до 14 суток — 3 тыс. рублей.

Информация для пассажиров, пользующихся услугой такси, также может не обрадовать. Так, поездка из центра города будет стоить от 900 рублей в зависимости от выбора компании. Разница существенная, если участь, что добраться до старого аэропорта из той же самой точки А стоит около 200 рублей.