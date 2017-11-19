Хараре, 19 ноября, 2017, 21:25 — ИА Регнум. Президент Зимбабве Роберт Мугабе, ранее арестованный военными, согласился уйти в отставку. Об этом, как передает Reuters, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Al Jazeera English Роберт Мугабе

«Роберт Мугабе согласился покинуть пост президента Зимбабве после того, как правящий «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» отстранил его с поста главы партии», — отметил собеседника агентства.

Источник добавил, что в настоящее время глава государства работает над заявлением об отставке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2017 г. Вооруженные силы (ВС) Зимбабве взяли под контроль обстановку в стране и отправили Мугабе под домашний арест. Супруга Мугабе Грейс спешно покинула страну.

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