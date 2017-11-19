Брюссель, 19 ноября, 2017, 20:23 — ИА Регнум. Ситуация, сложившаяся в Каталонии, является катастрофической. Об этом сообщил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью El Pais.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

«Мне не нравится ситуация, которая сложилась — это катастрофа, — заявил Юнкер. — Во многих смыслах. Она накалила политическую атмосферу, привела к расколу испанского общества».

По его словам, «печальные события» в Каталонии не должны были произойти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдум о независимости Каталонии от Испании прошел 1 октября 2017 г. Большинство участников референдума проголосовали за независимость региона несмотря на то, что референдум проходил под жестким прессингом со стороны силовиков Испании.

27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о провозглашении независимости. В ответ официальный Мадрид ограничил автономию региона.

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