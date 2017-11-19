Вашингтон, 19 ноября, 2017, 20:09 — ИА Регнум. 13 ноября, понедельник: «Нью-Джерси» одерживают победу, проигрывая 4:1

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

13 ноября в Чикаго в Юнайтед Центр титулованный «Чикаго Блэкхокс» принял переживающих перестройку «Нью-Джерси Девилз».

На первых секундах матча «Чикаго» сразу двинулись в атаку, счёт в матче помог открыть российский центрфорвард Артём Анисимов — 0:1, после 40 секунд игры. Двумя минутами позже со льда удалили защитника Брента Сибрука, что дало численное преимущество «Нью-Джерси».

«Девилз» воспользовались возможностью сравнять счёт, Майлз Вуд отправил шайбу в ворота хозяев с передачи Дарю Стэнфорда. К 17 минуте матча «Чикаго» имели огромное преимущество в счёте — 4:1, забитыми шайбами отличились Таннер Керо, Ян Рутта и Алекс Дебринкэт. Перед окончанием периода «Девилз» всё же удалось более-менее выправить ситуацию на льду, Майлз Вуд во второй раз отличился голом в этой встрече.

В короткий срок первой половины второго периода «Нью-Джерси» сравняли счёт благодаря предоставленным усилиям Энди Грина и новичку команды Нико Хишира — 4:4. Ближе к концу периода в игру вернулся лидер «Девилз» Тейлор Холл, реализовавший момент с передачи Нико Хишира и Энди Грина — 4:5, первое звено «дьяволов» продолжает показывать мировой класс. Спустя один пятиминутный отрезок «Девилз» снова привели в ступор болельщиков «Чикаго», счёт стал 6:4 в пользу гостей, Брайан Гиббонс показал своё присутствие на льду заброшенной шайбой. Под занавес периода «Чикаго» попытались спасти ситуацию, Патрик Кейн помогает «Чикаго» уменьшить отставание в счёте — 5:6.

Многие болельщики «Чикаго» сидели со скрещёнными пальцами в надежде на победу в матче, но всё тщетно. Майлз Вуд оформляет на свой счёт хет-трик, тем самым принося очередную победу «Девилз» прямо в карман — 5:7.

15 ноября, среда: «Питтсбург» подавил тяжёлое сопротивление «Баффало» в овертайме

15 ноября в неоднократно видавшей Кубок Стэнли Пи-Пи-Джинсы Пэйнтс-Арене «Питтсбург Пингвинз» принимал скромный «Баффало Сейбрз».

Первый период удивил болельщиков — «Баффало Сейбрз», которые не отмечаются особой результативностью в этом сезоне, дважды забрасывают шайбу в ворота «Пингвинз» — 2:0. За 19 секунд до конца периода Патрик Хёрнквист под давлением болельщиков отыграл одну шайбу для «Пингвинз».

«Баффало» продолжило поражать и во втором периоде, как только «клинки» вступили в игру, шайба снова оказалась в воротах «Питтсбурга».

Отличился Джек Айкель — 3:1. Спустя пару минут Конор Шири отправляет шайбу в ворота «Сейбрз» с передачи Хёрнквиста, тем самым сокращая отставание в счёте до одного гола — 2:3. За три минуты до завершения второй 20-минутки Сидни Кросби выравнивает счёт в матче — 3:3. В последние секунды периода второе звено «Баффало» снова выводит «клинков» вперёд, Бенуа Пульо в очередной раз в этом сезоне радует болельщиков заброшенной шайбой — 3:4.

К сожалению для фанатов «Баффало», «Питтсбург» отыграл одну единственную шайбу в третьем периоде, тем самым Фил Кессер помог своей команде сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

Овертайм оказался скоротечным, Конор Шири на 16 секунде дополнительного времени оформил на свой счёт дубль и принёс победу «Питтсбургу» — 5:4.

«Баффало» в очередной раз имели шансы на победу, но им, как всегда, не хватило воли и мужества завершить дело до конца. Они получили только 1 очко по итогам матча.