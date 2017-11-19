Москва, 19 ноября, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Украина только формально является «космической державой». Об этом телеканалу RT сообщил член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко.

Игрушечный космос

«Единственное будущее у украинского космоса могло быть только в тесной координации с российскими космическими программами, — говорит эксперт. — Но уже с 1992 г. власть Украины повела курс на обособление во всех отраслях».

Ионин добавил, что США и ЕС, на которых ориентируется официальный Киев, не заинтересованы в существовании авиационной и космической промышленности на Украине.

«Сейчас (Украина) делает с ними (ЕС и США) какие-то небольшие совместные проекты, — говорит эксперт. — С ЕС, например, самую маленькую ступень самой маленькой европейской ракеты «Вега». Что-то делает для американцев, но именно для частных компаний. Поэтому Украина является «космической державой», но только формально».

19 ноября президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что Украина в течение последних нескольких лет «успешно подтверждает свои позиции космической державы».

По его словам, Украина является активным участником международных космических программ.

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