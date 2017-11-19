Вашингтон, 19 ноября, 2017, 19:22 — ИА Регнум. 18 ноября «Коламбус Блю Джекетс» подписали семилетний контракт с американским нападающим Кэмом Аткинсоном на $41,75 млн, сообщает официальный сайт НХЛ.

Michael Miller Кэм Аткинсон

Контракт, который завершится после сезона 2024−2025, имеет оклад в 5,875 миллиона долларов США за год. 28-летний форвард в случае неподписания контракта с «Блю Джекетс» мог бы стать свободным агентом с 1 июля 2018 года.

«Это не секрет, что я хотел быть здесь когда начал свою карьеру и закончить её здесь, — сказал Аткинсон. — Мы молодая команда, и мы продолжаем становиться лучше, расти и надеемся выиграть заветный Кубок Стэнли».

Аткинсон отметился 233 очками (125 голов, 108 передач) в 397 матчах за «Блю Джекетс» с того момента, когда «Коламбус» выбрал его под 157 номером драфта 2008 года.

В последних двух сезонах Аткинсон лидировал в «Коламбусе» по заброшенным шайбам, включая его рекордные 62 очка (35 голов, 27 передач) в прошлом сезоне.

Начало сезона для Аткинсона не было успешным, он смог набрать лишь 6 очков (4 гола, 2 передачи) в 15 матчах регулярного чемпионата.