Баку, 19 ноября, 2017, 19:15 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 19 ноября, провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщается на сайте главы государства.

President.az Встреча Сергея Лаврова и Ильхама Алиева

«Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым», — говорится в сообщении.

Подробности встречи пока не раскрываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в городе Анталья (Турция) прошла встреча министров иностранных дел Турции, РФ и Исламской Республики Иран — Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Мохаммеда Джавада Зарифа.

Главной темой переговоров дипломатов трех стран стала ситуация в Сирии.

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