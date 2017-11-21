Сеул, 22 ноября, 2017, 01:13 — ИА Регнум. Визит в Южную Корею требовал от американского президента проявления его лучших дипломатических качеств, необходимых для достижения главной цели поездки — убедить южнокорейскую элиту продолжать конфликт с КНДР. О давней подоплеке американо-корейских отношений и об итогах этой поездки пишет автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

На итоговой пресс-конференции президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил с гордостью, что главы обоих государств согласились работать над решением северокорейского ядерного вопроса в мирном русле, уточнив при этом, что позиция для этого избрана жесткая, «основанная на подавляющем превосходстве силы». В подтверждение своих слов Мун принялся перечислять достигнутые договоренности о поставке в Южную Корею новейшего американского оружия. Что же касается самого Трампа, то примечательна его речь перед южнокорейским парламентом. Речь, в сущности, состояла из нескольких частей: напоминания о военной мощи США, восхваления Южной Кореи (демократия, бизнес, чемпионы по гольфу) и поношения КНДР. Около трети выступления Трамп описывал ужасы северокорейского режима, не гнушаясь самыми гнусными пропагандистскими байками, включая, например, принудительный аборт женщине, забеременевшей от иностранца, или убийство ее ребенка после рождения. В красках описал Трамп «гулаги», голод, насилие, пытки, принудительный труд и пр. Словом, США оказываются не только противником распространенияядерного оружия, но и борцом со вселенским злом в лице КНДР.

Найти правильную формулировку компромисса для продолжения наращивания вооружений Трампу удалось. Сумел он и предъявить американскому ВПК очередные контракты. И если война не нужна, то ее ожидание может стать очень прибыльным для экономики и репутации.

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