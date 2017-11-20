Мурманск, 20 ноября, 2017, 05:15 — ИА Регнум. Какие проблемы Мурманской области стоит рассмотреть прежде, чем говорить о крупном строительстве опорной зоны, предназначенной для освоения Арктики, обсуждалось в ходе пленарного заседания VI Мурманской международной деловой недели. Ситуацию анализирует корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

(сс) tpsdave Арктика

Новая редакция госпрограммы развития Арктической зоны РФ одной из основных целей ставит комплексное социально-экономическое развитие северных субъектов. По мнению губернатора Мурманской области Марины Ковтун, масштабная цель требует масштабного мышления. Освоение гигантских запасов полезных ископаемых Арктики должно опираться на широкое развитие инфраструктуры, которое для Мурманской области и Кольской опорной зоны должно состоять, прежде всего, в газификации. Это тот самый выстрел, позволяющий убить двух зайцев: создать условия для тех, кто будет строить объекты и заниматься добычей, а также обеспечить энергией промышленность и транспортную структуру, предназначенную для переработки и отправки добытого.

В основном речь идет, конечно, о гигантском Штокмановском газоконденсатном месторождении, которое обязательно будет разрабатываться. По нынешним планам «Газпрома», начало проекта освоения назначено на 2025—2028 год.

Узнайте подробности: Освоение Арктики может остаться лишь красивым лозунгом

Обратите также внимание на другие статьи Анны Гороховой по проблемам Арктического региона.