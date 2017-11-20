Барнаул, 20 ноября, 2017, 04:19 — ИА Регнум. Слова министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева стали оскорблением для многих аграриев. Говоря о ситуации на зерновом рынке, Ткачев заявил, что на фоне несущих потери американцев наши производители богатеют. Как соотносится такое мнение министра с рухнувшими ценами на зерно, пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница в колосе. Алтайский край

Трудности со сбытом и хранением зерна — темная сторона, которой обернулся крупный урожай текущего года для российских сельхозпроизводителей. Более того: если в США, которые упомянул Ткачев, фермерам законом гарантирована определённая доходность независимо от расклада по урожайности и погодных условий, то в России все обстоит иначе. На просьбы о зерновых интервенциях правительство так и не откликнулось, предоставив аграриям решать их проблемы самостоятельно.

Тем временем приближается время выплат по кредитам; одни только алтайские фермеры должны выплатить банкам до января следующего года 2,2 млрд заемных рублей, и пока что перспективы довольно тревожны. Сообщения о банкротствах уже начали появляться в СМИ, за третий квартал число разорившихся компаний выросло на 3% по сравнению со вторым, и на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дело все более начинает походить на спланированную провокацию.

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