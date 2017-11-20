Ростов-на-Дону, 20 ноября, 2017, 08:25 — ИА Регнум. В Центр безнадзорных животных в Ростове-на-Дону нагрянула прокурорская проверка. Поводом для инспекции послужило заявление волонтёров о жестоком обращении с питомцами приюта. В частности, были предоставлены фотоснимки, на которых запечатлены сотни трупов собак и кошек. Якобы они хранились в рефрижераторах центра. Эту информацию специалисты надзорного ведомства тщательно проверят, передаёт ИА REGNUM 20 ноября.

Rostoblvet.ru Пёс в клетке

Также, по словам зоозащитников, зафиксирован ряд нарушений. В частности, питомцы живут в ненадлежащих условиях, только треть животных вопреки правилам работы центра привита, с нарушениями ведётся процедура эвтаназии, а деньги, выделяемые центру, идут не на благие цели, а в карман руководству.

В самом приюте появившуюся информацию называют клеветой. Причиной этому стали давние «разногласия между сторонниками и противниками организации работы в учреждении, сторонниками и противниками предыдущего и нынешнего руководителя». В центре заверили, что волонтёры предоставили старые архивные фотоснимки, которые не имеют ничего общего с действительностью.

«Все закупки муниципальное учреждение ведёт в соответствие с законодательством, учтена каждая мелочь вплоть до ручки. Центр — это не частная контора, а муниципальное учреждение, и деньги ему выделяются для того, чтобы он выполнял задание администрации, и в этом задании усыпление животных тоже есть. И такие задания были и у прошлых руководителей, и у нынешнего, который работает в этой должности только 10 месяцев», — отметили в центре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, центр безнадзорных животных в Ростове-на-Дону существует более 15 лет. Главная задача организации — решить проблему безнадзорных животных в городе-миллионнике. Но, судя по всему, с этой задачей центру справиться тяжело. Как следствие этого — популяция бродячих псов и котов в донской столице растёт.

«Это происходит в первую очередь из-за халатного отношения жителей к своим домашним питомцам. Ростовчане должны помнить, что они в ответе за тех, кого приручили», — отмечал ранее сити-менеджер Виталий Кушнарев, комментируя ситуацию.

Летом 2015 года центр оказался на грани закрытия, но по требованию зоозащитников и городской администрации продолжил свою работу. Сотрудникам оказывают помощь волонтёры, которые собирают средства для стерилизации и вакцинации четвероногих.

В начале 2017 года городские власти заявили о том, что центр безнадзорных животных планирует реорганизовать свою работу. В первую очередь учреждение подыскивало здание для своих питомцев, так как территория на улице Портовой уже не может справиться с числом бездомных собак и кошек.

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Напомним, в 2016 году в Ростове-на-Дону был представлен благотворительный проект по массовой стерилизации и вакцинации бродячих собак под названием «Собачий патруль». Его инициаторы хотят защитить животных от варварской расправы. Реализация проекта предполагает отлов, стерилизацию, вакцинацию животных, а затем их возвращение обратно в среду обитания. В планах авторов идеи ежедневный отлов от 25 до 40 собак. Породистые псы или те четвероногие, которые самостоятельно выжить не смогут, останутся в центре на длительную передержку до поиска хозяев.

Предполагается, что в течение пяти-восьми лет поголовье бездомных собак в южной столице будет сокращено на 80%. Территория и помещение под центр массовой стерилизации животных выделена, а на счёт проекта только за два месяца поступило около 2,5 млн рублей.

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Вместе с тем в Ростовской области зафиксированы случаи, когда от бездомных псов и котов избавляются варварскими методами. Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта обнаружили, что муниципалитеты вопреки гуманным принципам обращения с животными используют практику отлова и эвтаназии. Причем эта жестокая мера повышает бюджетные затраты. Так, в чёрный список занесены Аксай, Белая Калитва, Новошахтинск, Донецк и Таганрог.