Минск, 20 ноября, 2017, 03:12 — ИА Регнум. Сможет ли Минск осуществить крупномасштабное самостоятельное плавание на международном рынке военной продукции, пишут корреспонденты ИА REGNUM Леонид Нерсисян и Анастасия Полозкова.

George Chernilevsky Самоходный зенитно-ракетный комплекс БУК-МБ

Возросшая активность оборонной промышленности и министерства обороны Белоруссии в поиске новых партнеров в сфере военно-технического сотрудничества заставляет задуматься о том, что страна ищет альтернативу своему основному партнеру — России. Некоторого успеха Белоруссия в этой области уже достигла, так, например, контакты между ВПК Белоруссии и генштабом ОАЭ в октябре 2017 года привели к продлению договора о сотрудничестве.

Кроме того, в активе белорусской военной промышленности есть контакты с Вьетнамом и Турцией. Но если оценивать ситуацию в ее временном развитии, то стоит согласиться, что серьезных альтернатив взаимодействию с Россией у Белоруссии нет. Для этого достаточно просто сравнить масштабы экспорта продукции. А вот серьезный рычаг для того, что способствовать процветанию российской военной торговли, у Минска как раз имеется. Ведь каждая продажа российской военной техники, созданной с участием белорусских предприятий, дает Минску возможность заключать долговременные и надежные контракты с зарубежным покупателем на обслуживание и поставку комплектующих.

Узнайте подробности: Миссия невыполнима: Белоруссия ищет альтернативу России для своего ВПК

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