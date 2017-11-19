Анталья, Турция, 19 ноября, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и их иранский коллега Мохаммед Джавад Зариф в ходе встречи в Анталье констатировали снижение уровня насилия в Сирии, позволяющее перейти к политическому решению. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

Mid.ru Сергей Лавров комментирует встречу глав МИД России, Турции и Ирана

«Стороны (главы внешнеполитических ведомств трех стран) констатировали снижение уровня насилия в Сирии, позволяющее сирийским сторонам осуществить переход от вооруженной конфронтации к политическому решению, — говорится в сообщении. — Министры высказались за энергичное продолжение совместных усилий в Астанинском формате».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в турецком курортном городе Анталья прошла встреча министров иностранных дел Турции, РФ и Исламской Республики Иран — Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Мохаммеда Джавада Зарифа.

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