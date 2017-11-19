Киев, 20 ноября, 2017, 02:15 — ИА Регнум. О чем говорят результаты переговоров спецпредставителей президентов России и США по поводу Украины, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Болото

Прежде всего стоит обратить внимание на то, что формат принятия решений существенно изменился. Были времена, когда о судьбе Украины ломали головы вице-президент США, президенты Франции и Германии, а также другие высокопоставленные лица. Нынче не то. В судьбе Украины не принимает участия даже сама Украина, принятие российского формата миротворческой миссии вызывает у США желание поторговаться о поправках, которые в нее, с их точки зрения, необходимо внести. Но ни о каком рассмотрении предложений Киева, предполагавшего миротворчество в формате оккупации Донбасса, даже речи не идет.

Итак, последовательность действий, выработанная еще в далекие минские времена, остается в силе. Прежде всего от Киева требуется признание автономии ДНР и ЛНР. А дальше — все остальные действия по списку. Но пойти на это для нынешней киевской власти — всё равно, что расписаться в полной беспомощности перед своими сторонниками, которые всё более превращаются в противников.

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