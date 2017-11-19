Хараре, 19 ноября, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Президента Зимбабве Роберта Мугабе отстранили с поста главы правящей партии страны «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт». Такое решение, как передает телеканал ВВС, принял 19 ноября центральный комитет партии на закрытом заседании.

U.S. Navy Роберт Мугабе

«Правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ сместила Роберта Мугабе с поста партийного лидера», — передает вещатель.

Отмечается, что партию возглавил 75-летний бывший вице-президент страны Эммерсон Мнангагва, которого Мугабе уволил две недели назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября 2017 г. в Зимбабве начался политический кризис после отставки вице-президента страны Эммерсона Мнангагвы. Глава Вооруженных сил (ВС) Зимбабве Константин Чивенга заявил, что военные страны «вмешаются» в политический конфликт.

Так, в ночь с 14 на 15 ноября военные захватили государственное телевидение и правительственный квартал. Президент Мугабе был взят под стражу, его жена и соратник Грейс Мугабе покинула страну.

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