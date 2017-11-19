Москва, 19 ноября, 2017, 15:54 — ИА Регнум. 19 ноября на стадионе «Анжи-Арена» между командами «Анжи» и «Локомотив» был разыгран матч 17-го утра РФПЛ 2017/18, завершившийся со счетом 0:1 в пользу «железнодорожников».

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

В конце тайма атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук открыл счет, замкнув передачу Антона Миранчука — 0:1.

Статистика матча («Анжи»/»Локомотив»)

Удары 5/4

Удары в створ 1/1

Владение 61%/39%

Фолы 9/21

На данный момент «Локомотив» идет на первой строчке с 36 очками. «Анжи» остался на 14-й позиции с 16 очками.

Составы на матч:

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Самарджич, Яковлев, Брзгалов, Тетрашвили, Хубулов, Гулиев, Бакаев, Данченко, Прудников.

«Локомотив»: Коченков, Михалик, Игнатьев, Денисов, Кверквеля, Денисов, Фернандеш, Коломейце, Денисов, Рыбус, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук.

Главный арбитр матча: Алексей Сухой.

Голы: Ал. Миранчук 43 — 0:1.