Киев, 19 ноября, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко считает, что его страна в течение последних нескольких лет «успешно подтверждает свои позиции космической державы». Соответствующее заявление Порошенко опубликовал сегодня, 19 ноября, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1984. СССР Полёт в космос

Порошенко напомнил, что 20 лет назад «украинский» космонавт Леонид Каденюк на борту американского шаттла «Колумбия» осуществил полет в космос.

«20 лет назад в этот день произошло историческое событие для независимой Украины — Леонид Каденюк на борту американского космического корабля «Колумбия» осуществил полёт в космос. С того времени Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы», — написал Порошенко.

Также Порошенко утверждает, что Украина является активным участником международных космических программ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года в правительстве Украины предложили перенести дату празднования Дня космонавтики. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил перенести праздник на дату полёта в космос первого «украинского» космонавта Леонида Каденюка — 19 ноября.

«Первый космонавт СССР — Юрий Гагарин, первый космонавт восстановленной украинской независимости — Леонид Каденюк. <…> Мы должны переориентировать всё наше мировоззрение на то, что сделано украинцами для Украины», — заявил тогда Кириленко.

Заявления Порошенко и Кириленко носят исключительно пропагандистский характер, так как Украина, конечно же, не является полноценный космической державой. Действительно, Украина получила очень большое космическое «наследство» от Советского Союза. Главными элементами этого «наследства» являются производственное объединение «Южный машиностроительный завод» («Южмаш») и конструкторское бюро «Южное».

Однако распорядиться этим наследством Украина не смогла в полной мере. Производственные мощности «Южмаша» использовались для выполнения заказов из России и других стран, а полноценной космической программы у Украины не было.

После государственного переворота на Украине в начале 2014 года «Южмаш» находится в бедственном положении. Фактически речь идет о ликвидации остатков космической отрасли на Украине.