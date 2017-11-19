Киев, 19 ноября, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины, лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что неизвестные в ночь на 19 ноября жестоко избили его водителя. Об этом Саакашвили написал сегодня, 19 ноября, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили и Порошенко

«После того, как за последний месяц в Грузию депортировали всех моих охранников и журналиста, который сопровождал меня и освещал мою деятельность, я остался только со своим водителем Владимиром. Он возил меня и помогал по хозяйству. Сегодня ночью двое неизвестных встретили его возле дома и жестоко избили», — написал Саакашвили.

Политик уточнил, что ему из Одессы позвонила супруга водителя. Они вызвали картеу «скорой помощи» и полицию. Уже в больнице у водителя Саакашвили диагностировали сотрясение мозга.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, Саакашвили и его сторонники с 17 октября бессрочно митингуют у здания Верховной рады, требуя принять три законопроекта — об антикоррупционных судах, о запрете депутатской неприкосновенности и об изменении избирательной системы.

Данные законопроекты направлены на ещё большее подчинение Украины Западу. Под изменение избирательного законодательства понимается отмена мажоритарной выборной системы и переход к открытым партийным спискам. Западу это нужно для того, чтобы лишить украинских олигархов контроля за выборами, так как при мажоритарной системе олигархам легче вливать деньги и проводить в Раду своих лоббистов.

Создание антикоррупционных судов — это фактически контур внешнего управления, который позволит Западу расправляться с любым украинским политиком. Отмена депутатской неприкосновенности этому также поспособствует.