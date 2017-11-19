Токио, 19 ноября, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Хотя число курильщиков в Японии снижается, она все же остается страной «курящей». По сравнению с прошлым веком, конечно, ограничения на свободу курения введены. Так, например, на вокзалах, в аэропортах или в других местах скопления людей для курения отведены специальные места, в городах теперь редко встретишь прохожего с сигаретой.

Курение

Серьезной проблемой является курение в ресторанах и кафе. Этот вопрос дебатируется на уровне высшего законодательного органа страны — парламента. Озабоченное большим числом — 15 тысяч человек — ежегодно умирающих от так называемого пассивного курения японцев министерство здравоохранения страны выступило за ужесточение правил курения в заведениях общепита. До настоящего времени в ресторанах и кафе существовали отдельные места для курящих и некурящих. Встречающий посетителей у входа метрдотель спрашивает, на какие места проводить входящих клиентов.

Однако против ограничений курения в таких заведениях, или полного запрета, как, например, введено в нашей стране, выступила правящая Либерально-демократическая партия Японии, влиятельные депутаты от которой тесно связанны с производителями табака и ресторанным бизнесом. Они предлагают сохранить разрешение на курение в заведениях площадью более 150 кв. метров, утверждая, что иначе многочисленные в Японии заведения питания и, особенно питейные, понесут большие убытки.

Министерство здравоохранения же соглашается сохранить право на курение в заведениях площадью свыше 150 кв. метров только при условии выделения для любителей табака специально отведенных курительных комнат. К компромиссу можно отнести и согласие вводить строгие ограничения вплоть до полного запрета на курение лишь в заведениях, которые будут открываться после принятия новых норм.

Кроме кафе и ресторанов, планируется полностью исключить курение в клиниках и больницах, а также ввести соответствующий запрет для персонала всех школ страны. Осуществить предлагаемые министерством здравоохранения ограничительные меры планируется к 2020 году, к открытию летних Олимпийских Игр в Токио.

Японское агентство Киодо напоминает, что по существующим во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стандартам, Япония находится среди стран, имеющих самые низкие показатели по контролю за курением.