Москва, 19 ноября, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») выступил с довольно странной законодательной инициативой. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает телеканал RT.

Цитата из м/ф «Бивис и Баттхед уделывают Америка». Реж. Айветт Каплан, Майк Джадж. США. 1996 Только в оригинале

Сообщается, что Петров направил в Министерство образования и науки обращение, в котором рекомендовал запретить трансляцию на российском телевидении дублированных иностранных передач и фильмов. Он предлагает, показывать зарубежные передачи и фильмы исключительно на оригинальном языке и с русскими субтитрами.

Петров считает, что такое изменение будет стимулировать российских граждан изучать иностранные языки и позволит телевидению выполнять не только развлекательную функцию, но и образовательную.

«В некоторых странах, в частности в странах Скандинавии, существует успешная практика по популяризации и стимулированию населения к изучению языков: телевизионные фильмы и сериалы иностранного производства, в том числе детские, как правило, англоязычные, транслируются в общем эфире без какого-либо дублированного перевода, но с субтитрами на родном язык», — пояснил Петров.

Если Минобонауки одобрит его инициативу, Петров готов лично заняться разработкой всех необходимых для реализации его идеи законодательных и правовых актов.