Москва, 20 ноября, 2017, 16:25 — ИА Регнум. 23 ноября в московском парке «Музеон» открывается фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто», рассказывающая о ветеранах боевых действий. Выставку проводит благотворительный фонд «Память поколений». Экспозиция продлится до 10 декабря.

Фонд «Память поколений» Фонд «Память поколений»

Проект показывает новый и непривычный образ ветеранов. На фотографиях изображены не сломленные тяготами войны и полученными ранами люди, а сильные мужчины и женщины, излучающие энергию и стремление побеждать.

В этом году над проектом работали фотографы Данил Головкин и Ольга Тупоногова-Волкова. В объектив их камер попали люди с непростыми судьбами, прошедшие войны, в которых принимали участие Россия и СССР.

Одним из героев проекта стал Александр Филатов, который потерял левую стопу в Чечне, наступив на мину в бою. После неудачного подбора протеза он перенес повторную ампутацию. Сейчас Филатов занимается легкой атлетикой и толканием ядра. Он добился значительных успехов и стал мастером спорта международного класса, многократным призером различных соревнований и рекордсменом России.

Фонд «Память поколений» Герой фотопроекта Александр Филатов

Фёдор Ризничук был пограничником в отряде на Алтае, после чего отправился служить в Таджикистан. Во время учений он получил травму спины, в результате чего лишился возможности ходить в 23 года. Это не стало преградой для активного образа жизни: Ризничук прыгает с парашютом, поднимает штангу, занимается пара-греблей, лёгкой атлетикой и танцами на специальной коляске. Кроме того, он работает в МЧС России по Тверской области.

Фонд «Память поколений» Герой фотопроекта Фёдор Ризничук

Еще один герой выставки — Евгений Букин, который в бою в Чечне потерял зрение. Это не мешает ветерану воспитывать двоих детей, заниматься боксом и метанием ножей, играть на гитаре и проводить юридические консультации.

Проект рассказывает о жизни более 30 ветеранов, которые прошли Великую Отечественную войну, участвовали в боевых действиях в Чечне, Афганистане, Южной Осетии и на Северном Кавказе.

Напомним, первая серия снимков фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто» была представлена в 2016 году в Парке Победы на Поклонной горе, галерее «Метро», Государственной Думе РФ, Общественной палате РФ, а также в Казани, Иркутске, Белгороде и других городах. Над проектом работали фотографы Данил Головкин, Криста Судмалис и Ольга Тупоногова-Волкова.