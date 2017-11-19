Москва, 19 ноября, 2017, 11:14 — ИА Регнум. В Москве в одной из частных квартир были похищены ювелирные изделия более чем на 11 млн рублей. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по столице.

Драгоценности

Сообщается, что 18 ноября в полицию обратилась 50-летняя женщина, которая заявила, что из её квартиры в центре Москвы похищены ювелирные украшения на общую сумму — 11 млн рублей.

Известно, что квартира расположена в Малом Кисловском переулке.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в период с 8 по 12 ноября неизвестный зашёл в квартиру и похитил украшения на 11,4 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.