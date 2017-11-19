Москва, 19 ноября, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии. Соответствующий приказ глава Минобороны подписал 16 ноября.

Mil.ru Реактивная артиллерия на стрельбах

В приказе сказано, что 19 ноября в Вооруженных силах РФ отмечается День ракетных войск и артиллерии.

«На протяжении 635 лет их героическая история создавалась самоотверженным трудом и подвигами пушкарей и бомбардиров, артиллеристов и ракетчиков», — сказано в приказе.

Все они неизменно демонстрировали мужество и отвагу, преданность Родине и верность военной присяге. Это не раз было подтверждено в битве под Полтавой, при взятии Измаила, в Бородинском сражении и на фронтах Великой Отечественной войны.

Нынешнее поколение военнослужащих достойно продолжает боевые традиции своих предков, считает министр. Полным ходом идет освоение современных вооружений и военной техники, кроме того совершенствуется профессиональное мастерство и боевая выучка. нынешние российские военнослужащие всегда готовы встать на защиту национальных интересов страны, уверен Шойгу.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе и труде на благо Отечества», — сказано в приказе министра.

Напомним, впервые праздник Дня артиллерии был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года. Дата 19 ноября была выбрана по следующей причине: 19 ноября 1942 года с мощной артиллерийской подготовки Красной Армии началась операция «Уран» — советское контрнаступление в ходе Сталинградской битвы, начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и всей Второй Мировой войны.

С 1964 года праздник отмечался как День ракетных войск и артиллерии. Отмечается во всех ракетных и артиллерийских частях ВС России. Ежегодно в этот день в Александровском саду в Москве проходит торжественная церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного солдата и памятному знаку «Город-герой Сталинград».

Не следует путать данный праздник с другим памятным днём, который отмечается 17 декабря — Днём Ракетных войск стратегического назначения.