Москва, 19 ноября, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», а также в Кодекс об административных правонарушениях. Соответствующий документ опубликован накануне, 18 ноября, на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Данные поправки разрешают уполномоченным банкам отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации. Отказы в проведении валютных операций могут быть произведены в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям.

До принятия этих поправок уполномоченный банк мог отказать в проведении валютных операций только в том случае, если есть подозрения, что данная операция совершается ради отмывания доходов, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.

Кроме того, поправки уточняют перечень информации, необходимой для проведения уполномоченными банками валютных операций, а также положения Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за незаконные валютные операции и нарушение требования о репатриации денежных средств.

Для должностных лиц, повторно нарушивших требования валютного законодательства РФ и актов органов валютного контроля предусматривается наказание в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет.

Законопроект о поправках в к федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» был разработан правительством России в рамках реализации дорожной карты по улучшению администрирования доходов бюджетной системы, а также повышению эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам.