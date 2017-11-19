Ялта, Крым, 19 ноября, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал обещание студентке журналистского факультета филиала МГУ в Крыму найти спонсора для издания книги о российском императоре Александре III. Речь об этом зашла 18 ноября в Ялте, где российский лидер открыл памятник Александру III.

Иван Крамской. Портрет Александра III. 1886

На торжественной церемонии открытия памятника Путин заявил, что Александр III сделал значительный вклад в развитие России, её экономики и повышения роли на мировой арене.

После официальной церемонии открытия Путин неформально пообщался с молодыми людьми, которые пришли на церемонию. В частности, он обратился к девушке, которая пришла на церемонию в куртке с меховой отделкой. Путин в шутливой форме поинтересовался, почему она на юге России, в Крыму надела шубу.

Затем глава государства спросил девушку, чем она занимается. Та ответила, что является студенткой филиала МГУ и учится на факультете журналистики. Также она отметила, что хотела бы собрать книгу, куда вошли бы повести и стихотворения, в которых упоминался Александр III.

Путин сказал, что это хорошая идея и пообещал студентке, что найдет спонсора для издания этой книги. Представители крымских властей поспешили записать контакты девушки.