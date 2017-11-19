Харьков, Украина, 19 ноября, 2017, 04:28 — ИА Регнум. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал об итогах проверки в курсантской столовой Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба (ХНУВС). На своей странице в Facebook он опубликовал снимки с насекомыми в пище.

Facebook.com/MatiosAnatolii/ Тараканы в еде

Матиос отметил, что с ситуацией в военном вузе невозможно мириться: курсанты находят в еде червей и тараканов. Он предупредил, что опубликованные им снимки вызовут «бешеный шквал критики».

«Оказывается, так питаются будущие военные летчики», — написал Матиос.

Он добавил, что в военную прокуратуру Украины поступило 17 рапортов. В них курсанты жаловались на насекомых в блюдах из столовой.

Военный прокурор пояснил, что проверка была организована в рамках расследования коррупции в вузе. Начальник ХНУВС был задержан по подозрению в растрате 2,4 млн гривен 17 ноября, на следующий день задержали его заместителя. 19 ноября суд изберет для задержанных меру пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в октября президент Украины Петр Порошенко назвал армию страны единственной в мире, в сухом пайке которой присутствуют первые блюда. Он сам попробовал суп из солдатского пайка и назвал блюдо «новым поколением пищевого обеспечения»

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