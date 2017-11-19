Киев, 19 ноября, 2017, 03:49 — ИА Регнум. Активисты «Движения сопротивления» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили приехали к особняку президента Украины Петра Порошенко, чтобы выяснить судьбу своего пропавшего соратника. Сообщение об этом опубликовано на странице движения в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Членам движения не известно, что случилось с добровольцем батальона «Донбасс» Вано Надирадзе. По их мнению, ответственность за инцидент лежит на украинском лидере.

«Если руководители СБУ, МВД и Пограничной службы не могут объяснить, что произошло с Вано Надирадзе, глава государства должен ответить», — говорится в сообщении.

Запись сопровождает видеоролик, на кадрах видна группа людей, собравшаяся у металлической двери.

Ранее на странице движения было опубликовано видео, снятое у здания администрации президента Украины на Банковой улице в Киеве. Активисты «Руха визволення» подожгли шины рядом со зданием. Кроме того, собравшиеся попытались перевернуть белый автомобиль, из которого за ними якобы следили.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября Саакашвили заявил о похищении в Киеве грузинского журналиста Тамаза Шашвиашвили. Инцидент экс-губернатор Одесской области связал о освещением своей деятельности. Он пояснил, что похитившие журналиста люди надели ему на голову мешок, а на руки сковали наручниками и увезли в неизвестном направлении.

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