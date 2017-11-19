* ИГ — запрещённая в России организация

Абу-Кемаль, Сирия, 19 ноября, 2017, 03:19 — ИА Регнум. Операция по зачистке окрестностей сирийского города Абу-Кемаля от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подходит к концу. Сирийские военные и их союзники полностью отсекли террористов от границы с Ираком, передает агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный конфликт в Сирии

Отмечается, что под контроль правительственных сил перешло шоссе, соединяющее Абу-Кемаль с Меядином, а также бывший военный аэродром Хамдан и железнодорожная станция. Террористы несут значительные потери.

При отступлении боевики успели разместить множество мин и фугасов. Это мешает правительственным войскам передвигаться с большей скоростью.

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Телеканал Al Mayadeen уточняет, что сопротивление армии и ополчению оказывают элитные подразделения группировки, известные как «Джейш аль-Хиляфа». С помощью сети подземных туннелей боевикам удалось вернуться в те районы, откуда они были ранее вытеснены сирийской армией. Теперь эти боевики находятся в окружении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Абу-Кемаль, являвшийся последним оплотом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии, перешел под контроль правительственных сил. Кроме того, 17 ноября от боевиков был освобожден иракский город Рава — последний форпост группировки на территории этой страны.

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