Москва, 18 ноября, 2017, 23:07 — ИА Регнум. В Москве представили первую версию Единой системы оповещений, которая предназначена для поиска пропавших детей. Как заявил на презентации 18 ноября глава Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Валерий Солянин, помимо непосредственной помощи в поиске, система способна хранить медицинские данные детей, прошедших лечение в столице, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM На презентации Единой системы оповещения

Система будет работать на базе блокчейн-платформы Universa, основателем которой является Александр Бородич. По его словам, данная система позволит уведомлять людей, которые находятся в заданном квадрате, о пропаже ребенка, чтобы они могли присоединиться к поискам.

Кроме того, с помощью платформы Universa можно отследить состояние здоровья детей, прошедших лечение в столице, а затем вернувшихся обратно в свой регион. Ранее все контакты с пациентами терялись и узнать что-либо о ходе реабилитации было практически невозможно. После предложения Александра Бородича создать электронную медицинскую карту на базе блокчейна — это стало удобным для врача вариантом.

«Ребёнок приехал к нам на лечение и его отметили в системе. Дальше он уезжает к себе в регион, чтобы пройти там какие-либо анализы, и в итоге данные вводятся в программу. То есть в электронную медицинскую карту. — пояснил Валерий Солянин. — Соответственно группа врачей, которая готова заниматься отслеживанием состояния здоровья ребенка, сможет вовремя установить любые отклонения в анализах и оперативно помочь ему»

Он отметил, что организация поиска детей и хранение медицинских карт — это лишь малая часть возможностей огромной системы. В обозримом будущем на базе платформы блокчейн можно будет проводить любые электронные операции, не прибегая к посредникам. Например, обратившись к базе, работодатели смогут оценить профессиональные качества сотрудников. Платформа подходит для хранения любой информации: от результатов спортивных состязаний до кредитных рейтингов.

«Если мы говорим про применение блокчейна в будущем, то эта платформа позволит нам увидеть талантливых детей в любом регионе России и максимально точечно помочь им», — заявил Александр Бородич.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о перспективности применения блокчейна заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, технологию можно удачно использовать в юридической практике в части учёта и использования контрактов.