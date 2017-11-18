Одесса, Украина, 18 ноября, 2017, 22:33 — ИА Регнум. Более 20 полицейских получили травмы при столкновениях в Одессе. Об этом сообщило в субботу, 18 ноября, региональное управление Нацполиции Украины.

Od.npu.gov.ua Предметы, применявшиеся против полицейских

«Во время акции граждан «Летний театр наш», проходившей сегодня в Городском саду, были травмированы более 20 полицейских, — говорится в сообщении. — За медпомощью правоохранители обратились с диагнозами: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы, ушибы, химические ожоги кожи и верхних дыхательных путей, а также конъюнктивит химического происхождения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Одессе прошел митинг против строительства многоэтажного здания возле Летнего театра в городском саду.

«Активисты» во время мероприятия закидывали сотрудников правоохранительных органов петардами и дымовыми шашками. Кроме того, участники акции устроили потасовку с сотрудниками полиции.

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