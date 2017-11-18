Лондон, 18 ноября, 2017, 21:51 — ИА Регнум. В Великобритании упал уникальный летательный аппарат Airlander 10, представляющий собой гибрид самолета и дирижабля. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

Philbobagshot Самолёт-дирижабль Airlander-10

ЧП произошло в субботу, 18 ноября, на аэродроме Кардингтон в Дербишире. По последним данным, в результате инцидента пострадали 2 человека.

«Летательный аппарат потерпел крушение на полигоне в Великобритании всего через сутки после успешного испытательного полета», — передает вещатель.

В настоящее время компания Hybrid Air Vehicles Ltd, которая владеет аппаратом, выясняет причины ЧП.

«Мы проводим испытания совершенно нового типа летательных аппаратов, — сообщили в компании. — Подобные происшествия могут происходить в ходе разработки».

Отметим, что самолет-дирижабль Airlander 10, длина которого составляет 92 метра, весит 20 тонн.