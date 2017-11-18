Канберра, 18 ноября, 2017, 20:40 — ИА Регнум. В Австралии на 65-м году жизни скончался один из основателей знаменитой рок-группы AC/DC Малькольм Янг. Об этом сообщается на официальной странице группы в соцсети Facebook.

Ac-dcfreak785 Малькольм Янг. 1980

«С глубокой грустью AC/DC сообщает, что Малькольм Янг умер…, — говорится в сообщении. — Он добивался совершенства как автор песен и гитарист».

О причинах смерти не сообщается. Дата и место похорон также пока неизвестны.

Малькольм Митчелл Янг родился 6 января 1953 года в Глазго (Шотландия) в многодетной семье. Спустя десять лет члены семьи перебрались в австралийский Сидней. В юном возрасте Янг был талантливым футболистом, и даже планировал сделать спортивную карьеру.

В 1973 году Малькольм вместе со своим братом основал группу AC/DC в Австралии. Спустя три года представители музыкального коллектива перебрались в Великобританию. Там началась активная запись музыки и первые международные гастроли, сделавшие график работы коллектива напряженным.

В 1980 году группа AC/DC выпустила альбом Back in Black, благодаря которому группа стала всемирно известной. В 2014 году Малькольм прекратил участие в группе AC/DC из-за проблем со здоровьем.

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