Москва, 19 ноября, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 19 ноября, состоится рабочая поездка спикера Госдумы Вячеслава Володина в Волгоградскую область (входит в его избирательный округ), сообщает ИА REGNUM. Володин примет участие в празднованиях, посвященных 75-й годовщине контрнаступления Красной Армии под Сталинградом.

Василий Борщ Монумент «Соединение фронтов» в Пятиморске

В поселке Пятиморск Калачевского района пройдет церемония возложения венков к монументу «Соединение фронтов» скульптора Евгения Вучетича. Здесь 23 ноября 1942 года части Юго-Западного и Сталинградского фронтов во взаимодействии с войсками Донского фронта завершили окружение противника.

Также Володин, депутаты Госдумы и ветераны примут участие в торжественном открытии памятной стелы «Город воинской славы» в Калаче-на-Дону (почетное звание присвоено в 2010 году).

В поездке примут участие вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Саблин, а также руководители ряда ветеранских организаций.