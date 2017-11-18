Анкара, 18 ноября, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Страны НАТО в «период максимального роста угроз с сирийской территории» дали понять Анкаре, что в случае атаки на турецкую территорию не окажут ей поддержку. Об этом, как передает «Агентство Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Nicolas Raymond Флаг НАТО

«Вопрос доверия к подобной организации вызывает серьезные вопросы в Альянсе в целом», — подчеркнул глава государства.

Эрдоган напомнил, что Североатлантический альянс также не одобрил сделку Анкары и Москвы по зенитным ракетным комплексам (ЗРК) С-400 «Триумф».

"Когда же Турция начала переговоры по закупке российских комплексов С-400 с целью укрепления системы ПВО, ряд ведущих стран НАТО начали критиковать Анкару», — говорит глава государства.

По его словам, все эти факторы подтверждают наличие «проблем внутри НАТО».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября заместитель командующего ВВС США по вопросам международных отношений Хайди Грант заявила, что страны НАТО могут пересмотреть планы по военно-техническому сотрудничеству с властями Турции, которые ранее объявили о приобретении ЗРК С-400 «Триумф» у РФ.

По ее словам, Турцию из-за покупки С-400 могут лишить «военных технологий», принадлежащих военному блоку.

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