Вашингтон, 18 ноября, 2017, 19:22 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин представляет «угрозу» для национальной безопасности США. Об этом, как передает NBC, сообщил бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Gage Skidmore Хиллари Клинтон

«Владимир Путин — это внутренняя угроза для нашей демократии и национальной безопасности, — говорит Клинтон. — Они сеяли разлад в США».

По ее словам, власти США были слишком медлительны, чтобы «защитить себя».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство юстиции США в ближайешее время может начать расследование деятельности фонда семьи Клинтон и подробностей сделки по приобретению структурами «Росатома» транснациональной компании Uranium One, руководство которой имело тесные связи с Белым домом в период президентства Билла Клинтона.

Предполагается, что Хилари Клинтон могла попасть под «влияние России» после того, как ее фонд получил более $31 млн пожертвований от основателя Uranium One Фрэнка Джустры.

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