Вашингтон, 18 ноября, 2017, 18:43 — ИА Регнум. 18 ноября президент США Дональд Трамп вновь сделал резкое заявление в адрес экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Он обозвал свою соперницу на президентских выборах-2016 «лузером».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клинтоны

"Жуликоватая Хиллари Клинтон — самый ужасный (и самый большой) лузер всех времен. Она никак не остановится, что очень хорошо для Республиканской партии. Хиллари, продолжай жить своей жизнью и попытайся еще раз через три года!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее муж Хиллари Клинтон, экс-президент США Билл Клинтон дал Трампу совет перестать искать врагов.

«Трампу стоит перестать искать врагов и найти людей, с которыми он будет работать… Мы одного возраста. Какое наследие ты хочешь оставить после себя?», — сказал он в эфире NBC.

Отметим, что Клинтон — выдвиженец Демократической партии — была фаворитом выборов-2016, но уступила Трампу.

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Ранее она усомниласьв легитимности проигранных Трампу выборов. Сама при этом называет причиной поражения на выборах «колоссальный российский заговор».

«Это первый случай, когда мы были атакованы зарубежным противником, и после этого для него не было никаких реальных последствий, — заявила она Mother Jones. — Если мы не выясним, что они предприняли, и не примем адекватных шагов, чтобы предотвратить это, они станут в этом только лучше».