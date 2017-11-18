Севастополь, 18 ноября, 2017, 18:36 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Вячеслав Горелов убежден, что до 20 ноября — нового срока формирования особо охраняемой территории «Ласпи» — её создано не будет, даже не смотря на то, что соответствующее поручение было дано президентом РФ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом депутат заявил журналистам 18 ноября.

Андрей Репин ИА REGNUM Крым, окрестности Севастополя

«Я убежден на 100%, что ООПТ в урочище Ласпи в срок до 20 ноября создана не будет. Вероятность такого решения очень мала. Я в этом случае планирую 20 ноября отправлять целый блок писем: в Генпрокуратуру, в Минэкономразвития, в Минприроды, в администрацию президента РФ, а также в адрес президента РФ», — сказал Горелов.

По его мнению, у губернатора Дмитрия Овсянникова была возможность сформировать ландшафтный заказник регионального значения, воспользовавшись «хорошим посылом» от ОНФ о том, что ООПТ не создано «из-за торможения решения со стороны департамента по имущественным и земельным отношениям и Севприроднадзора».

Теперь, как полагает депутат, губернатор оказался в сложной ситуации: «Вроде бы все высказались о необходимости создания ООПТ в Ласпи, и принятие соответствующего решения будет, на мой взгляд, означать потерю лица».

Депутат напомнил, что Овсянников объяснял отсрочку необходимостью судебного разрешения земельных вопросов в урочище Ласпи. Однако Горелов убежден, что «такие решения являются искусственными, поскольку Минэкономразвития дважды заявляло о том, что никакой связи между земельными проблемами Ласпи и созданием там ООПТ не существует».

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года эксперты ОНФ упрекали правительство Севастополя в игнорировании поручения президента России в формировании заповедника в урочище Ласпи до 1 августа. Затем срок создания был перенесен на 20 ноября.

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Урочище «Ласпи» расположено севастопольской Южнобережной зоне. В настоящее время там идет активная застройка. Научная общественность бьет тревогу о вырубке краснокнижных можжевеловых лесов и деревьев фисташки остролистной.

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