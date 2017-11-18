Краснодар, 18 ноября, 2017, 18:26 — ИА Регнум. 18 ноября на стадионе «Краснодар» между командами «Краснодар» и «Спартак» был разыгран матч 17-го тура РФПЛ 2017/18, завершившийся крупной победой гостей со счетом 4:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В дебюте матча бразильский форвард Луис Адриано открыл счет, замкнув прострел Дмитрия Комбарова — 0:1. Через 20 минут Зе Луиш удвоил преимущество в счете точным ударом в дальний угол после передачи Луиса Адриано — 0:2. На 86-й минуте Квинси Промес буквально создал третий гол, выведя Луиса Адриано на пустые ворота — 0:3. Через 2 минуты Маурисио Перейра сократил расстояние в счете — 1:3. В следующей же атаке Промес восстановил разрыв в счете до трех мячей — 1:4.

Статистика матча («Краснодар"/"Спартак»)

Удары 6/10

Удары в створ 3/7

Владение 50%/50%

Фолы 17/10

На данный момент «Спартак» поднялся на 4-ю строчку, набрав 28 очков. «Краснодар» опустился на 5-ю позицию с 27-ю очками.

Составы на матч:

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Рамирес, Грицаенко, Шишкин, Газинский, Подберезкин, Клаессон, Перейра, Петров, Смолов.

«Спартак»: Селихов, Таски, Джикия, Комбаров, Ещенко, Глушаков, Промес, Фернандо, Адриано, Мельгарехо, Зе Луиш.

Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.

Предупреждения: Шишкин — 58, Петров — 61, Пашалич — 78.

Голы: Адриано 8 — 0:1, Зе Луиш 28 — 0:2, Адриано 86 — 0:3, Перейра 88 — 1:3, Промес 90 — 1:4.