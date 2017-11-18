Ялта, Крым, 18 ноября, 2017, 17:48 — ИА Регнум. 18 ноября президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии в Ялте памятника императору Александру III.

Kremlin.ru Владимир Путин открывает памятник Александру III

«Александр III любил Россию и верил в нее. И открывая сегодня памятник, мы отдаем должное его делам, свершениям и заслугам. Выражаем свое уважение к неразрывной истории нашей страны… Уверен, что нынешнее и будущие поколения, как и наши великие предки, сделают все для благополучия и процветания Отечества», — сказал глава государства.

Открытие памятника прошло с участием роты почётного караула. Президента РФ встречал военный комендант Москвы Евгений Селезнёв.

Зрителями торжественной церемонии стали 500 крымских школьников, студентов, курсантов военных училищ и нахимовцев. На церемонии присутствовали полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, глава Крыма Сергей Аксёнов, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, а также муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

После церемонии открытия монумента Путин возложил к нему цветы и пообщался с автором памятника.

К прибытию главы государства на флагштоке возле памятника был поднят российский флаг, оркестр исполнил гимн РФ.

Памятник установлен на месте, где ранее находился Малый дворец наследника престола, разрушенный в годы фашистской оккупации Крыма. Александр III скончался 20 октября 1894 г. в рабочем кабинете Ливадийского дворца.

4-метровый монумент царю изготовлен из бронзы на одном из уральских заводов. Автором скульптуры стал народный художник РФ Андрей Ковальчук.